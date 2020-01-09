شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مطالب جماهير الأهلي من فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم حالة الود تربط جماهير الأهلى بالسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للمارد الأحمر، إلا أن للجماهير الحمراء مطالب لدى المدرب، أبرزها رغبتهم فى منح فرصة المشاركة لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون فى المباريات منذ قدوم الخواجة السويسرى لتدريب الفريق.

وطالبت جماهير الأهلى رينيه فايلر فى رسائل بعثتها له عبر حسابه على إنستجرام بضرورة منح الفرصة للاعبين الذين يخرجون من حساباته بشكل دائم، فى الوقت الذى أشادوا بالمستويات التى يقدمها مع المارد الأحمر.

ويتواجد الأهلى فى زيمبابوى حاليا استعدادا لمواجهة بلاتنيوم فى الجولة الرابعة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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ويتواجد الأهلى فى المركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى الأبطال برصيد 6 نقاط متساويا مع النجم الساحلى والهلال السوداني، فيما يأتى بلاتنيوم فى المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادى اجتماعاً مع لجنة التخطيط فى غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية هامة منها ملف التجديد للرباعى أحمد فتحى، وليد سليمان، حسام عاشور وشريف إكرامى ،بجانب بحث العروض التى تأتى لأكثر من لاعب بالفريق يأتى فى مقدمتهم، صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدى فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلى يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم فى ميركاتو الشتاء الحالى بناءً على طلب رينيه فايلر

لجنة الكرة بالأهلى، أوصت بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجارى وعدم الموافقة على العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية يأتى فى مقدمتها سموحة وإنبي، وتبدو "وصية" لجنة الكرة غير مؤثرة فى مصير صلاح محسن إذ أن القرار الأول والأخير سيكون للمدرب السويسرى الذى سبق وألمح لرغبته فى رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة وهو ما أكد عليه المدرب السويسرى مؤخرًا لإدارة الأهلي، حيث أبلغها بعدم الحاجة لجهود اللاعب فى الفترة المقبلة وهو نفس الأمر بالنسبة لعمار حمدي.

لمعرفة كل التفاصيل ومطالعة رسائل جماهير الأهلي إلى فايلر من هنا: