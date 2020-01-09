شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 24 هدفا فى الجولة 12 من الإيجيبشن ليج.. الهاتريك الثانى وانتعاشة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام هذا الأسبوع، بتحقيق 5 فوز، 4 تعادل، أكثرهم التعادل 1/1 فى 3 مباريات، حيث انتهت 5 مباريات بالفوز، منها فوزين فقط لأصحاب الأرض، مقابل ثلاثة للضيوف، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل، منها تعادل وحيد سلبى فى الختام بين إنبى والاتحاد.

شهدت الجولة 12 تسجيل 24 هدفاً، وكانت أكثر مواجهات الجولة تهديفا شهدت 5 أهداف فى مباراتى طنطا مع الزمالك، وسموحة مع وادى دجلة بنفس النتيجة 2/3.

احتسبت 4 ضربات جزاء فى الجولة الثانية عشرة، منها 3 للحكم أحمد الغندور فى مواجهة أسوان والجونة، سجل ثلاثة منها، حيث سجل وليد عادل "طنطا"، ومحمد الصباحي "أسوان" لأول مرة في الدوري، وأحمد حمدي "الجونة" لأول مرة هذا الموسم ، وأهدرت واحدة فقط تصدي محمود الغرباوي "الجونة" لتسديدة الثانية لمحمد الصباحي "أسوان".

تمكن جونيور أجايي مهاجم الأهلى من العودة للتهديف بتسجيله هدفاً فى شباك نادى مصر والذى جاء بعد صيام تهديفى دام لفترة تقارب الثلاثة أشهر، إذ أنه سجل آخر هدف له في شباك أسوان، في الخامس من شهر أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد جريندو لاعب حرس الحدود هاتريك فى طلائع الجيش، يعد هذا الهاتريك الثانى فى الدورى المصرى الممتاز، بعد ثلاثية وليد سليمان فى شباك الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى.

سجل الأجانب 7 أهداف فى الجولة 12 للدورى، منها 4 للعرب، حيث سجل الفلسطينى محمود وادى، والتونسى سيف الدين الجزيرى، والمغربى محمد أوناجم، والنيجيرى جونيور أجايى، والكاميروني رونالد وانجا، والتونسي رفيق كابو، البوركيني محمد كوفي.

نجح مروان محسن مهاجم الاهلى في كسر صيامه التهديفي بعد تسجيله هدفين فى شباك نادى مصر، بعد غياب لمدة 234 يوماً، منذ مواجهة نادي إنبي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري في الموسم الماضي.

أهداف الجولة الـ 12 للدوري المقاولون 1-1 المقاصة

Advertisements

الزمالك 3-2 طنطا

الاهلى 3-1 نادى مصر



اسوان 1-1 الجونة



الانتاج الحربى 1-1 المصرى البورسعيدى

بيراميدز 1-0 الاسماعيلى



حرس الحدود 3-0 طلائع الجيش



وادى دجلة 3-2 سموحة



انبى 0-0 الاتحاد السكندرى

