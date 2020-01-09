شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وزيسكو غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع من جماهير نادى الزمالك فى مباراة الغد أمام زيسكو الزامبى على استاد السلام فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويسعى مسئولو نادى الزمالك لزيادة العدد إلى 15 ألفاً، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة، قبل طرح التذاكر عبر موقع تذكرتى أمام الجماهير الراغبة فى الحضور.

ويدخل الزمالك مباراة زيسكو غداً محتلاً المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، خلف فريق مازيمبي الكونغولي الذى يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط، وتقام مباراة الزمالك وزيسكو فى التاسعة مساء غد، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا علي استاد السلام.

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من ناحية أخري، طلب محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إعادته للمشاركة أساسيا فى مباراة الزمالك بعدما غاب عن اخر مباريات الفريق في كل البطولات وآخرها مشاركة محمد صبحى الحارس الشاب فى مباراة طنطا بالدوري والإبقاء علي عواد احتياطيا.

وأكد عواد لكارتيرون أنه يرغب فى المشاركة أساسيا فى المباريات حتي يتمكن من الانضمام لصفوف المنتخب مرة اخري، وقال عواد لكارتيرون إنه فى حال عدم الاعتماد عليه فإنه يطلب الرحيل رسميا من الفريق سواء في الانتقالات الشتوية الجارية حاليا او أي توقيت يشعر اللاعب بعم الرغبة في وجوده داخل الفريق.

في نفس السياق ، أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة لنادي الوداد المغربي ، هو لاعبا على ذمة النادي و يؤدي في الوقت الحالي تدريبات مع الفريق من أجل الحفاظ على مستواه، مشيرا إلى أنه يتدرب بموافقة الجهاز الفني للفريق، وأضاف المشرف على الكرة أن وضوح موقف اللاعب من القيد في قائمة الفريق سيترتب على مدى رغبة كارتيرون مؤكدا أنه لايزال هناك فرصة حتى نهاية الشهر لحسم ذلك الأمر