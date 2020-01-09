قصة صور .. الجمال ينتصر على لاعبات الألعاب القتالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما الفتيات اللاتى تمارسن الرياضات القتالية يتهمن بعدم إهتمامهن بمظهرهم الجمالى و جانب الشياكة و الأناقة فى حياتهم البعيدة عن الرياضة ، و تركيزهم فى اللعب و الملابس الرياضية و إختلاف طباعهن عن الفتاة العادية التى يشغل تفكيرها عالم الموضة و الجمال و الفاشون .
و لكن عدد من اللاعبات إستطاعن تغيير هذه الفكرة بقوة بالظهورعلى صفحاتهم عبر السوشيال ميديا بالجانب الأخر فى حياتهم البعيدة عن ممارسة الرياضة و التدريبات وصالات المنافسات .
ونجحت نجمات الرياضة فى الوقت الحالى فى تغيير صورة عدم اهتمام الفتاة الرياضية بمظهرها،و ذلك عن طريق الإهتمام بالملابس والمكياج و كل ما تهتم به الفتيات الأخرى من أجل القضاء على هذه الفكرة تمام .
ومن بين هؤلاء النجمات كلا من ، رضوى عرفة بطلة الكاراتيه العائدة إلى التدريبات مجددا من واقعة إيقاف بسبب ثبوت عينات إيجابية وسارة عاصم بطلة الكاراتية التى يتحدث الجميع عن جمالها و شياكتها بالرغم من ممارستها للعبة قوية جدا وبسنت حميدة نجمة منتخب ألعاب القوى و نورهان سلامة نجمة الكاراتيه و سارة جودة نجمة المصارعة و نوران كامل نجمة الجودو .
و بالرغم من أن هؤلاء الفتيات يمارسن ألعاب قتالية يغلب عليها طابع القوة و العنف مثل الكارتيه و الجودو و ألعاب القوى و المصارعة ، إلا إنهما يمتلكن ملامح الجاذبية و البراءة بعيدا عن الملاعب و الصالات .
ويرصد الخليج 365 لقطات توضح جانب الجمال على نجمات الألعاب القتالية برة الملعب فى الصور التالية :
بسنت حميدة نجمة ألعاب القوى
سارة جودة نجمة المصارعة
نورهان سلامة نجمة الكاراتيه
نوران كامل نجمة الجودو
سارة عاصم نجمة الكاراتيه
رضوى عرفة بطلة الكاراتيه
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