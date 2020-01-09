تقرير.. 3 أندية تنتظر التأهل المبكر بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بداية من غد الجمعة حيث من المنتظر أن يتحدد بعض ملامح الفرق المتأهلة للدور المقبل.

ومن المقرر أن تقام 8 مباريات ستنقسم على يومي الجمعة والسبت حيث قد يتحدد ملامح الفرق المتأهلة في ثلاث مجموعات.

- مجموعة الزمالك

في المجموعة الأولى يسير مازيمبي الكونغولي على خطى ثابتة نحو التأهل لدور الثمانية من البطولة القارية نظرًا للنتائج الرائعة.

بطل الكونغو استطاع أن يجمع سبع نقاط من أصل تسع في أول ثلاث جولات بعد الفوز على الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي والتعادل أمام بريميرو دي أوجوستو بأنجولا.

المرحلة الرابعة ستشهد استقبال مازيمبي بطل الكونغو وفي حال الفوز لن يضمن مازيمبي رسميًا التأهل للدور المقبل إلا في حالة واحدة وهو فوز أو تعادل الزمالك أمام زيسكو.

ويتصدر مازيمبي الترتيب برصيد سبع نقاط يليله الزمالك برصيد أربع نقاط ثم زيسكو وبريميرو بنقطتين.

- طريق سهل لصنداونز

في المجموعة الثالثة يمتلك صنداونز الجنوب أفريقي فرصة التأهل مبكرًا دون النظر إلى نتائج المنافسين.

Advertisements

صنداونز سيواجه اتحاد الجزائر في جنوب أفريقيا، وفي حال الفوز سيضمن بطل جنوب أفريقيا الصعود لدور الثمانية.

ويتصدر صنداونز الترتيب برصيد سبع نقاط يليه الوداد البيضاوي المغربي برصيد خمس نقاط ثم اتحاد الجزائر برصيد نقطتين ويتذيل بترو أتلتيكو الأنجولي الترتيب المجموعة برصيد نقطة.

- البطل وفرصة التأهل

رغم التعثر في تونس بالجولة الماضية إلا أن الترجي لا يزال يمتلك الفرصة للتأهل مبكرًا حيث يتصدر فريق "الدم والذهب" الترتيب برصيد سبع نقاط.

الترجي سيخرج الجولة المقبلة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب والذي حصل على نقطته الأولى بعد التعادل أمام بطل القارة في آخر نسختين سلبيًا بالجولة الماضية.

وفي حال فوز الترجي مع فوز الرجاء البيضاوي المغربي أمام شبيبة القبائل الجزائري سيكون بطل تونس ضمن التأهل رسميًا للدور المقبل.

ويتصدر الترجي الترتيب برصيد سبع نقاط يليه كل من الرجاء البيضاوي المغربي برصيد ست نقاط ثم شبيبة القبائل برصيد ثلاث نقاط ويتواجد فيتا كلوب في الترتيب الأخير برصيد نقطة.