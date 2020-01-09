تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتليتكو بالسوبر الاسباني مدريد والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عدد من المباريات لعل أهمها هذه التي تجمع برشلونة ونظيره أتليتكو مدريد ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الاسباني مساء اليوم الخميس. بطاقة المباراة: 09:00 ـ برشلونة VS أتليتكو مدريد ـ القناة الناقلة: السعودية الرياضية HD1. الفائز من مباراة برشلونة ونظيره أتليتكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما اليوم بملعب على ملعب الملك عبد الله الدولي في السعودية سيلتقي في النهائي نظيره ريال مدريد الذي فاز على نظيره فالنسيا مساء يوم أمس الأربعاء بثلاثية مقابل هدف.

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