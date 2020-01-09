رياضة | لأول مرة.. مبابي يتحدث عن مستقبله ويوجه رسالة هامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. مبابي يتحدث عن مستقبله ويوجه رسالة هامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن آخر المستجدات بشأن مستقبله مع النادي الفرنسي، عقب الفوز بنتيجة 6-1 على سانت إيتيان، أمس الأربعاء، في كأس الرابطة.

وأكد مبابي، في تصريحات عقب المباراة أمس الأربعاء والتي نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "تجديد التعاقد مع سان جيرمان، أريد ببساطة لعب كرة القدم فقط والتركيز على الموسم الخاص بنا".

وواصل مبابي: "نحن في شهر يناير وهذا بداية السباق الأخير في الموسم، وتوجد ألقاب يجب أن نلعب من أجلها، هذا ليس الوقت المناسب لإزعاج الجماهير بشيء جديد".

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وأكمل اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 : "النادي هادئ والجميع يسير في نفس الاتجاه، لذلك فإن الحديث حاليًا عن أشياء خارج الملعب غير واقعي، وليس مفيدًا".

وتابع كيليان : "أصبحت أغلى لاعب في العالم؟ أنا لاعب كرة قدم ولست محاسبًا، أؤدي وظيفتي فقط، وأحاول مساعدة فريقي".

وإختتم مبابي حديثه: "إذا كنت أغلى لاعب في العالم، فهذا يعني أن كل شيء على ما يرام".