رياضة | الزمالك يرد بقوة على شائعة هروب نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرد بقوة على شائعة هروب نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على الرد بشأن شائعة هروب فرجاني ساسي عن الفريق.

وقال أمير مرتضى، إن ما تردد بشأن هروب فرجانى ساسى بعد سفره إلى تونس محض شائعات غريبة.

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وأضاف أمير مرتضى أن عودة فرجانى وانتظامه فى تدريبات الزمالك بشكل طبيعى يشير إلى أن ما يتردد يأتى من نسج خيال البعض ليس إلا، مؤكدًا أن سفر ساسى كان بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وأشار المشرف على الكرة بالزمالك، إلى أن فرجانى ساسى كان موقوفًا نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، وحصل على إجازة رغبة منه فى السفر والاطمئنان على أسرته قبل أن يعود وينتظم فى التدريبات.

وعن صفقات الزمالك الشتوية، أكد أمير مرتضى أن الفريق يمتلك حتى نهاية شهر يناير ليحسم موقفه، مشيرًا إلى أن القول الأول والأخير فى هذا الشأن يعود لكارتيرون المدير الفنى للفارس الأبيض.