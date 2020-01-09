رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 9 / 1 / 2020، أبرزها مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ16"

تورينو ضد جنوى، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

Advertisements

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني "الدور نصف النهائي"

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ14"

العدالة ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام 4:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:45 مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.