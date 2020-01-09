اونلاين | مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة بث حي مباراة برشلونة الان امام اتلتيكو مدريد رابط مباراة السوبر الاسباني

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شاهد الان مواجهة برشلونة بث حي برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث حي السوبر الاسباني بث مباشر الان السعودية الرياضيةيستعد برشلونة لمواجهة العنيد أتلتيكو مدريد في لقاء منتظر من محبي الكرة الإسبانية، وذلك في إطار مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد، وهو اللقاء المُقرر إقامته يوم الخميس 9 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 14 جمادي الأخر 1441 هجريًا، على ملعب الملك عبد الله الدولي الذي يُعرف باسم الجوهرة.

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث حي السوبر الاسباني بث مباشر الان السعودية الرياضية كان برشلونة قد خسر نهائي الكأس في النسخة الماضية أمام فالنسيا، ومن ثم قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة بطولة السوبر بطريقة مُغايرة بدلًا من مواجهة بطل الدوري مع الفائز بكأس ملك إسبانيا، وفي النظام الجديد ستشارك أربعة أندية، في أدوار نصف النهائي والنهائي، وألقت القرعة العملاق الكتالوني في مواجهة الروخيبلانكوس

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث حي السوبر الاسباني بث مباشر الان السعودية الرياضية من جهة أخرى يلعب أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني بصفته ثالث الترتيب في نسخة الموسم الماضي من الدوي الإسباني، وذلك لأن وصيف الكأس هو نفسه بطل الدوري وهو البلاوجرانا، وسيسعى لاستغلال الفرصة من أجل العودة للتتويج بالألقاب مرة أخرى تحت قيادة دييجو سيميوني.

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث حي السوبر الاسباني بث مباشر الان السعودية الرياضية فما هو موعد مباراة برشلونة و أتلتيكو مدريد؟ وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟ هذا ما ينقله لكم جول في هذا التقرير.

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث حي السوبر الاسباني بث مباشر الان السعودية الرياضية سيتواصل غياب الثلاثي تير شتيجن، أرثور وعثمان ديمبيلي عن مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، عدا ذلك لن يفتقد العملاق الكتالوني لأي لاعب آخر.

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث حي السوبر الاسباني بث مباشر الان السعودية الرياضية من المتوقع أن يبدأ المدرب فالفيردي بنفس الطريقة التي اعتدنا عليها، بتواجد البرازيلي نيتو في حراسة المرمى، أمامه رباعي دفاعي مكون من روبيرتو، بيكيه، لونجليه وألبا، وفي الوسط بوسكيتس، راكيتيتش ودي يونج وفي الهجوم ميسي، جريزمان وسواريز.

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث حي السوبر الاسباني بث مباشر الان السعودية الرياضية التشكيل | 4-3-3

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

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إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث حي السوبر الاسباني بث مباشر الان السعودية الرياضية سيفتقد أتلتيكو مدريد لخدمات الثنائي دييجو كوستا وليمار عن مباراة برشلونة وذلك للإصابة، عدا ذلك لن يغيب أي لاعب آخر عن تشكيلة الروخيبلانكوس في المباراة المنتظرة في كأس السوبر الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث حي السوبر الاسباني بث مباشر الان السعودية الرياضية من المنتظر ألا يُغير دييجو سيميوني كثيرًا من طريقة لعبه والتشكيل الذي بدأ به مواجهة ليفانتي في الأسبوع الأخير من الدوري الإسباني، بتواجد أوبلاك في حراسة المرمى،

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث حي السوبر الاسباني بث مباشر الان السعودية الرياضية أمامه تريبيير، خيمينيز، فيليبي ولودي، وفي خط الوسط هناك الثنائي هيكتور هيريرا وتوماس بارتي في العمق وعلى الأطراف ساؤول وكوريا، في المقدمة فيليكس وموراتا.

يان أوبلاك

رينان لودي - فيليبي - خوسيه خيمينيز - كيران تريبيير

أنخيل كوريا - توماس بارتي - هيكتور هيريرا - ساؤول نينجويز

جواو فيليكس - ألفارو موراتا