شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي علي مائدة الزمالك عقب مباراة زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرض احتراف في احد أندية المقدمة بالدوري السعودي ، للانتقال اليه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي، وذلك بعد أيام من رفض نادي الزمالك العرض المقدم من نادي سيفا سبور التركي متصدر الدوري والذي طلب التعاقد مع مدافع الزمالك والمنتخب الوطني، ألا أن نادي الزمالك رفض العرض بعدما أكد مرتضي منصور رئيس النادي انه لن ينضم أي لاعب من الزمالك الي الدوري التركي او القطري تنفيذا لمقاطعة مصر للدولتين.

وأكد محمود علاء للمقربين منه عن رغبته الأكيدة في الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير الحالي ، وخوض تجربة الاحتراف الخارجي ، خاصة انه يقدم مستوي مميز مع الزمالك منذ انضمامه للفريق بداية الموسم الماضي، مضيفا للمقربين منه انه يحتفظ ببعض العروض في الدوري السعودي سيتم تقديمها عقب مباراة زيسكو يونايتد الزامبي لادارة النادي.

من ناحية أخرى طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك من جهازه المعاون إعداد تقرير كامل عن حالة جميع اللاعبين المصابين فى الفريق يتضمن إصابة كل لاعب وفترة غيابه ومدى استجابته للبرنامج العلاجى، على أن يتسلم المدير الفنى التقرير عقب مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام على استاد السلام.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على موعد عودة المصابين وحالة كل لاعب، فى ظل غضبه من الغياب الطويل لكل من حازم إمام الظهير الأيمن للفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيسر وشيكابالا لاعب وسط الفريق ، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بسبب هروب حمدي النقاز ومن قبله محمود كهربا ، فضلا عن الغياب الطويل لكل من جنش حارس مرمي الزمالك العائد للتدريبات مؤخرا ومحمود عبد العزيز الذي أجري جراحة الرباط الصليبي ويؤدي برنامج تأهيلي في الوقت الحالي والمغربي خالد بوطيب الذي يجري جراحة في الركبة في فرنسا.