شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي ترفض رفع سقف التعاقد مع مهاجم أجنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الاهلى رفع سقف التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الأنتقالات الشتوية المقبلة وأعلنت اللجنة أنها لن تضم مهاجم بأكثر من مليوني و500 ألف دولار كحد أقصى ولن يتم دفع هذا المبلغ إلا أذا كان المهاجم الأجنبي صاحب امكانيات فنية عالية وتستحق هذا المبلغ الكبير ، وعلم "الخليج 365" أن لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من ، زكريا ناصف وخالد بيبو رفضت المبالغة من جانب بعض الأندية الخارجية لبيع لاعبيه كما حدث في صفقة النيجيري إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري الذى كان قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال للقلعة الحمراء حيث طلب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التعاقد مع اللاعب لقناعته بمستواه وقدراته التهديفية لكن مُبالغة النادي السويسري حالت دون إتمام الصفقة حيث طلب لوزيرن 4 مليون و500 ألف دولار للتوقيع للأهلي وهو ما رفضه الأخير لتفشل الصفقة.

وقال مصدر في القلعة الحمراء أن إدارة النادي لا تنوي الأنصياع لمُغالاة الأندية الخارجية وأعلنت أن سعر المهاجم الجديد لن يزيد عن مليوني و500 ألف دولار أي ما يقرب من 50 مليون جنيه كحد أقصى وهو ما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الاهلي المالية.

على الصعيد ذاته ، يواصل أمير توفيق مدير التسويق بالنادي إتصالاته ومفاوضاته مع عدد من وكلاء اللاعبين للتعاقد مع مهاجم أجنبي بعد فشل مفاوضات إليكي حيث يرغب الاهلي في حسم هذا الملف سريعاً لذا أتجه توفيق لأكثر من لاعب أجنبي محترف في الدوريات العربية وأخرون في أوربا لأختيار أحدهم والتعاقد معهم في غضون أيام قليلة.