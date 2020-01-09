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اتحاد الكرة يصرف جزءا من مستحقات الحكام من فلوس القيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية صرف جزء من مستحقات الحكام المتأخرة من فلوس القيد الشتوي القائم حاليا للأندية لاسيما وأن الحكام لم يحصلوا علي اي مستحقات منذ انطلاق الموسم الجاري وحصلت لجنة الحكام علي وعد من اعضاء اللجنة الخماسية بالإفراج عن جزء من المستحقات من فلوس القيد بعدما انتعشت خزينة الجبلاية بـ15 مليون جنيه من النادي الاهلي فقط بعد قيد محمود كهربا ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عملية قيد لباقي الاندية بعدما اشترطت اللجنة علي الاندية سداد جميع المتأخرات قبل السماح لها بالقيد .

فيما حددت اللجنة الخماسية يوم 15  يناير الجارى موعدا لبدء تدريب الحكام علي تقنية الفيديو بعد موافقة وزارة علي التعاقد مع احدي الشركات العالمية في هذا المجال .

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على بدء تدريب الحكام على تطبيق تقنية الـvar يوم 15 يناير الجارى، استعدادا لتطبيق التجربة فى الدورى المصرى هذا الموسم، حيث ستقوم الشركة الأجنبية التى سيتم التعاقد معها بتدريب الحكام حتى الحصول على رخصة دولية لكل حكم قبل تطبيق التجربة.

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وجهزت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عقدين مع شركة إسبانية وأخرى إنجليزية لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى هذا الموسم، وأرسلت اللجنة العقدين إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسة العقدين وإبداء الرأى فيهما قبل التوقيع، حيث سيتم التعاقد مع الشركة التى توافق الوزارة على التعاقد معها لمدة 3 سنوات مقابل مليون دولار سنويا ما يعادل 16 مليون جنيه.

وقررت اللجنة الخماسية تحمل تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزءًا من تكلفة التقنية، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون دولار فى الموسم الواحد، ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف دولار فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم  مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع الـ VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية.

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