شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام تونس فى تصفيات طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواجه فى الثامنة مساء اليوم الخميس ، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو نظيره التونسى فى ثان مواجهاته بتصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر و تستمر حتى السبت على صالة إستاد القاهرة و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وشهد انطلاق التصفيات فوز منتخب مصر أول أمس الثلاثاء على نظيره الجزائرى بنتيجة 3 / 1 ، حيث تقان المنافسة بين 4 منتخبات بعد إستبعاد غانا من المشاركة .

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وحصل منتخب مصر على راحة أمس من المباريات فى ظل إستبعاد المنتخب الغانى الذى كان من المفترض أن يلتقيه فى ثانى المواجهات .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين فى هذه البطولة كلاً من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى وأحمد سعيد وعمر نجيب ومصطفى عبد الرحمن وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف على.

فيما يضم الجهاز الفنى كلاً من، جيدو فيرميلن مديرًا فنيًا وأحمد عاشور مدرب عام وسامح ظلام إصابات ملاعب وتأهيل وأحمد سعودى طبيب وهاين أدولف لياقة بدنية وماتشيك ماريك أحصائى وهانى فكرى مدير إدارى وحسن عابد مدير إدارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.

وشهد إعداد منتخب رجال الطائرة إلى التصفيات ، الخسارة جيدو أمام نظيره البلغارى فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه، لا سيما و أنه خاض معسكر فى هولندا و أخر فى الصين ايضا .