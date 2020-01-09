شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته في زيمبابوي استعداداً لمواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالاهلي تدريباته اليومية في زيمبابوي استعداداً لمباراة بلاتينيوم المقرر لها عصر بعد غد ، السبت، في الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويحاول الجهاز الفني مواجهة أزمة الإجهاد التى يعاني منها الفريق بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى زيمبابوي ، وضم فايلر 20 لاعبًا إلى قائمة الفريق المسافرة إلى زيمبابوي، هم: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وجيرالدو، وأجايي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» ، ويترأس البعثة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة.

بعيداً عما سبق ، يعقد محمود الخطيب رئيس النادي إجتماعاً مع لجنة التخطيط في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة موضوعات وقضايا كروية هامة منها ملف التجديد للرباعي أحمد فتحي ، وليد سليمان ، حسام عاشور وشريف إكرامي ،بجانب بحث العروض التى تأتي لأكثر من لاعب بالفريق يأتي في مقدمتهم ، صالح جمعة وصلاح محسن وعمار حمدي فضلاً عن مناقشة ملف الصفقة الجديدة التى مازال الأهلي يحاول إنهائها حالياً لتدعيم خط الهجوم في ميركاتو الشتاء الحالي بناءً على طلب رينيه فايلر

لجنة الكرة بالأهلى ، أوصت بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجاري وعدم الموافقة على العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية يأتي في مقدمتها سموحة وإنبي، وتبدو "وصية" لجنة الكرة غير مؤثرة في مصير صلاح محسن إذ أن القرار الأول والأخير سيكون للمدرب السويسري الذى سبق وألمح لرغبته في رحيل صلاح محسن على سبيل الإعارة وهو ما أكد عليه المدرب السويسري مؤخرًا لإدارة الأهلي، حيث أبلغها بعدم الحاجة لجهود اللاعب في الفترة المقبلة وهو نفس الأمر بالنسبة لعمار حمدي.