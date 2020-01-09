أنطونيو كونتي يطلب التعاقد مع لاعب ثالث من مانشستر يونايتد

أجرت إدارة نادي الإنتر الإيطالي محادثات جادة مع إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن التعاقد مع الظهير والجناح الدولي الإنجليزي “أشلي يونج” خلال الميركاتو الشتوي 2020.
وأبدى الإنتر استعداده لتقديم عقد مدته 18 شهرًا بناءً على طلب مدرب الفريق “أنطونيو كونتي” الذي سبق واستقطب ثنائي هجوم اليونايتد في الميركاتو الصيفي 2019 “لوكاكو وسانشيز”.
وأخبر اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً إدارة اليونايتد برغبته في الإنتقال إلى إيطاليا وبالتحديد لنادي الأفاعي.
ويبقى أمام يونج 6 أشهر في عقده الحالي مع “الشياطين الحمر” بعد ما قام بتمديد عقده لمدة عام واحد فقط في شهر فبراير من عام 2019.
ولم يتضح بعد إذا ما كان “مانشستر يونايتد” سيسمح للاعب أستون فيلا السابق بمغادرة أولد ترافورد بالمجان في نهاية الموسم أم سيطلب رسومًا مقابل هذه الخطوة في شهر يناير الحالي.facebook
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