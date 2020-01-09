رياضة | العدالة ضد الفيحاء في معركة الهروب من القاع وتضميد الجراح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العدالة ضد الفيحاء في معركة الهروب من القاع وتضميد الجراح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف العدالة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

موعد مباراة العدالة والفيحاء

ويقام اللقاء بين العدالة والفيحاء عند الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت مصر، والسادسة إلا ربع بتوقيت السعودية، والثالثة إلا ربع بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

العدالة يرفع شعار الثلاث نقاط لا بديل عنهم

العدالة يبحث عن الثلاث نقاط أمام الفيحاء، من أجل الهروب من منطقة الخطر في الثلاث مراكز الأخيرة بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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إذ أن العدالة يحتل المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، وفي حال حصوله على الثلاث نقاط، سيرتفع رصيده إلى 11 نقطة، ويقترب من الهروب من مراكز القاع.

ويحرص لاعبو العدالة على تنفيذ ذلك، لأنه في حال أن فاز ضمك أمام الاتفاق، سيهبط الفريق إلى المركز الأخير، بالإضافة إلى تضميد الجراح بعد الخسارة في آخر لقاء له في الدوري أمام الهلال، بنتيجة ثقيلة بسباعية نظيفة، خارج أرضه.

جدير بالذكر أن الفيحاء يحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، ويسعى أيضاً لحصد الثلاث نقاط التي سترفعه إلى المركز التاسع.

ويأمل الفيحاء أيضاً في مصالحة جماهيره بعد الخروج من دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الأهلي بهدف نظيف سجل في آخر اللقاء.

فريق الفيحاء خسر 5 لقاءات، وتعادل 4، وفاز في مثلهم، وسجل 15 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف.

بينما استطاع فريق العدالة أن يحقق الفوز في لقائين فقط، وتعادل في مثلهما، وخسر 9 لقاءات، سجل خلالهم 15، ودخل مرماه 30 هدف كأضعف خط دفاع في الدوري السعودي للمحترفين.