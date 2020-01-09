رياضة | ميلان يستقر على بديل بيونتيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يستقر على بديل بيونتيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إي سي ميلان الإيطالي إستقر على إسم المهاجم الذي سيقوم بالتعاقد معه في حال رحيل المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك والمطلوب من العديد من الأندية الإنجليزية.

وأفادت شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية بأن النجم الذي حددته إدارة ميلان هو أندريا بيتانيا نجم سبال ويبلغ من العمر 24 عاماً.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بيتانيا تواجد وهو شاب في صفوف ميلان وبعد ذلك تنقل بين عدة أندية على رأسها سامبدوريا وأتالانتا وصولاً إلى سبال في عام 2018.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيتانيا بشكل لافت مع فريق الشمال الإيطالي، حيث مثل الفريق حتى الآن في 56 مباراة وسجل 23 هدف كما أنه يتمتع بقدرات بدنية هائلة.