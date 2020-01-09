رياضة | الأهلي يرفض إعارة لاعب الفريق الشاب

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قال المدير الفنى لفريق إنبي حلمي طولان، إن نتيجة مباراة أمس الأربعاء، بالدوري أمام الاتحاد السكندري جيدة ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ12 للدوري الممتاز.

وصرح حلمي طولان عبر قناة"تايم سبورت": "اللاعبين قدموا ما عليهم خلال المباراة، والملحوظ هو تحسن الأداء خاصة في الخط الدفاعي".

وتطرق طولان للحديث عن صفقات إنبي في الشتاء: "يوجد أتفاق مع مجلس إدارة إنبى على تدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية وأنه يوجد 3 أماكن فى القائمة والتعاقد مع المهاجم أحمد على مفيد للفريق لزيادة المنافسة داخل الفريق".

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وأضاف حلمي:"سندعم الفريق بلاعب في خط الوسط والاطراف الدفاعية، وطلبنا الاستعانة بخدمات عمار حمدي، لاعب الأهلي ولكنه رفض بسبب حاجة الجهاز الفني للاعب خلال المرحلة المقبلة ".

وواصل مدرب الزمالك الأسبق تصريحاته: "مباراة الاتحاد السكندري اليوم صعبة، خاصة أنه فريق كبير ويملك جهاز فني على أعلى مستوى".

وإختتم طولان تصريحاته: "سنقدم أداء جيد في المباريات المقبلة، وسنسعى لتحسن الاداء بشكل أكبر".