رياضة | مفاجأة.. الصحافة الإنجليزية تكشف سبب غياب صلاح عن حفل الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الصحافة الإنجليزية تكشف سبب غياب صلاح عن حفل الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أصداء غياب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي عن الحفل السنوي للاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2019 والتي استضافته مصر أمس الثلاثاء، مستمرة، حيث كشفت بعض التقارير الإنجليزية عن السبب الحقيقي وراء اعتذار اللاعب عن عدم حضور الحفل.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن غياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا، جاء بسبب ارتباطه بمباراة هامة مع فريقه ليفربول بالدوري الانجليزي أمام فريق توتنهام هوتسبير بالجولة 22 من بطولة البريميرليج، يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري.

وأشارت الصحيفة ايضًا أن أزمة محمد صلاح معاتحاد الكرة المصري والتي حدثت خلال منافسات كأس العالم 2018، من الأسباب التي دفعت اللاعب ايضًا للاعتذار عن عدم التواجد في الحفل.

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وكان "صلاح" تعرض لانتقادات عنيفة خلال الساعات الماضية، بسبب غيابه عن حفل الأفضل في إفريقيا، خاصة وان الفاعلية كانت مقامة بمصر، واتهمه الجمهور بـ "الغرور"، وبرر البعض غيابه بأنه جاء بسبب انعدام فرصه في التتويج، وتتويج زميله بالفريق ساديو ماني بالجائزة هذا العام.

وتوج السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2019 بعدما حصد 477 صوتا، بينما جاء محمد صلاح بالمركز الثاني برصيد 325 صوتا، واحتل الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 267 صوتا.

الجدير بالذكر أن الدولي المصري محمد صلاح حصد جائزة الأفضل في إفريقيا مرتين متتاليتين عامي 2017 ، 2018.