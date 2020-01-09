رياضة | نجم برشلونة يقرر الرحيل إلى شالكه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقرر الرحيل إلى شالكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي الشاب جان كلير توديبو نجم مفاع برشلونة حدد فريقه الجديد الذي سينضم إليه في فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن الفريق الذي سينضم إليه توديبو هو شالكه الألماني الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه بمدافع صاحب قدرات مميزة في يناير الجاري.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن توديبو فضل الرحيل إلى شالكه على الرغم من أن نادي ألماني آخر كان يسعى للتعاقد معه وهو باير ليفركوزن بالإضافة إلى إهتمام ميلان الإيطالي بضم النجم الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن توديبو البالغ من العمر 20 عاماً إنتقل إلى برشلونة قبل عام من الآن قادماً من تولوز الفرنسي مقابل مبلغ 2 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن توديبو أظهر مستوى جيد في المباريات القليلة التي شارك بها إلا أنه لم يحصل على فرص كبيرة للمشاركة لذلك قرر الرحيل عن البلوجرانا وخوض تجربة جديدة.