عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كريستال بالاس يطالب بايرن ميونخ بـ80 مليون إسترليني مقابل زاها

الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

رفض نادي كريستال بالاس الإنجليزي، التخلي عن لاعبه الإيفواري ويلفريد زاها إلى بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث رفض النادي الانجليزي عرضا للتخلي عن لاعبه حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن بايرن ميونخ حاول استعارة اللاعب، لكن النادي الإنجليزي قرر التمسك بعدم السماح له بالرحيل بأقل من 80 مليون جنية إسترليني، ولا يفكر في إعارته.

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واشارت الصحيفة إلى أن النادي البافاري أجرى محادثات هذا الأسبوع مع وكيل المهاجم الإيفواري، بيني زهافي، الذي يحاول تأمين خروج زاها من ملعب سيلهورست بارك، بعد فشل رحيله إلى إيفرتون أو آرسنال في الصيف.

ويرغب كريستال بالاس في الحصول على قيمة بيع اللاعب كاملة بدون إعارة، ويتمسك بالمبلغ المذكور سلفا، من أجل السماح له بالرحيل.

بايرن ميونخ يبحث عن تدعيم صفوفه بجناح، بعد فشل التعاقد مع الدولي الألماني ليروي ساني في الصيف عقب إصابته.

وأنهى بايرن ميونخ الدور الأول من مسابقة الدوري الألماني في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.