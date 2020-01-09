تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية، لمشاهدة القمة النارية بين فريق برشلونة ونظيره أتليتكو مدريد مساء اليوم الخميس , ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني في نظامها الجديد موعد المبارة :- الخميس الموافق 9 يناير من العام الحالي 2020 9.00 مساءً بتوقيت القاهرة 10.00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 11.00 مساءً بتوقيت أبو ظبي ودبي Advertisements القنوات الناقلة ستنقل حصريًا على قناة السعودية الرياضية ..HD بتعليق (فهد العتيبي - بلال علام)، التشكيل المتوقع لبرشلونة :- حراسة المرمي : نيتو.

خط الدفاع : جوري ألبا – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكه – سيرجي روبيرتو.

خط الوسط : فرينكي دي يونج – سيرجو بوسكيتس – ارتورو فيدال.

خط هجوم : أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي ولويس سواريز. التشكيل المتوقع لـ أتليتكو مدريد :- حراسة المرمي : جان أوبلاك.

خط الدفاع : كيران تريبير- فيليبي – خوسه خيمينيز – رونان لودي.

خط الوسط : أنخل كوريا- ساؤول نيجويز – توماس بارتي – كوكي.

خط الهجوم : لفارو موراتا وجواو فيليكس.

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كانت هذه تفاصيل خبر موعد المواجهة نارية بين «برشلونة» و «أتلتيكو مدريد» في نصف نهائي كأس السوبر .. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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