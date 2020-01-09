شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يجهز بديل جريندو فى تشكيل الحرس أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود تجهيز الغانى نانا أنطوى و الايفوارى إبراهيما كونيه خلال الفترة الحالية لتعويض غياب المهاجم محمد عبداللطيف جريندو فى مباراة سموحة القادمة فى بطولة الدورى المصرى .

يغيب محمد عبداللطيف جريندو صانع ألعاب فريق حرس الحدود عن المباراة القادمة لفريقه أمام سموحة فى بطولة الدورى الممتاز عقب حصولة على الانذار الثالث فى مباراة طلائع الجيش اليوم و التى تمكن خلالها من أحراز هاتريك .

نجح فريق حرس الحدود فى اقتناص ثلاثة نقاط غالية خارج ملعبه بالفوز على شقيقه الأكبر طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى .

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أحرز أهداف المباراة محمد عبد اللطيف جريندو " هاتريك " فى الدقائق 12 و 47 و 89 ليرتفع رصيد أبناء الحدود إلى 17 نقطة ويرتقى للمركز السادس بجدول المسابقة ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 فى المركز الثالث عشر .

ويستعد فريق حرس الحدود لملاقة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم الاحد القادم والتى ستقام على ملعب المكس بالاسكندرية .

ويحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 17 نقطة .