عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذاء ساديو ماني الجديد بعد الفوز بأفضل لاعب إفريقي 2019.. صور

الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حصل الدولى السنغالى ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزى على حذاء جديد بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، خلال الحفل الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء، فى الغردقة، وتفوق الدولى السنغالى على زميله محمد صلاح المتوج بالجائزة العامين الماضيين والجزائرى رياض محرز لاعب مانشستر سيتى وأفضل لاعب في القارة عام 2016.حصل ساديو مانى على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، بعد تتويجه مع الريدز ببطولة دورى أبطال أوروبا 2019 وقيادة السنغال لنهائى أمم أفريقيا فى مصر.

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وقدمت إحدى الشركات الأمريكية حذاء جديدا باللون الأحمر مكتوب عليه اسم ساديو ماني، وبالخلف مدون عليه لاعب العام فى أفريقيا 2019، بمناسبة حصول النجم السنغالى على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، والتفوق على زميله فى ليفربول محمد صلاح والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وتوجه ساديو مانى، لاعب منتخب السنغال المحترف فى صفوف فريق ليفربول، بالشكر إلى من ساندوه خلال مسيرته الكروية، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019 للمرة الاولى فى تاريخيه، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" الذى أقيم فى مدينة الغردقة بحضور كبار الشخصيات الرياضية سواء الرسمية أو نجوم كرة القدم.

وكتب ساديو مانى، عبر فيس بوك: أشعر بالفخر لذلك.. شكرا لجميع الأشخاص الذين دائما ما يساندونى ويستمرون فى ذلك كل يوم.