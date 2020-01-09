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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سان جيرمان يكتسح سانت إيتيان بسداسية ويتأهل لنصف نهائي الرابطة الفرنسية
الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
سحق باريس سان جيرمان، ضيفه فريق سانت إيتيان، بستة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "حديقة الإمراء"، ليتأهل الفريق الباريسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية.
أنهى سان جيرمان، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بثلاثية نظيفة، سجلها ماورو إيكاردى، النجم البرازيلى نيمار وجيسي مولين لاعب سانت إيتيان، بالخطأ فى مرماه.
وفى الشوط الثانى، أضاف الفريق الباريسي 3 أهداف أخرى عن طريق ماورو إيكاردى، ليسجل "هاتريك" وكيليان مبابي، بينما أحرز يوهان كاباى هدف سانت إيتيان الوحيد فى الدقيقة 71.
وتعرض ويسلى فوفانا لاعب سانت إيتيان، للطرد فى الدقيقة 31 من زمن اللقاء.
وتأهل كلا من ليون وليل، إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية، بعد الفوز على بريست وأميان، بنتيجة 3 – 1 و 2 – 0، على التوالى.
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