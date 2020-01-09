أكد الكابتن "محمد فضل"، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الأنتهاء من إجراءت تطبيق الـ "VAR"، وسيتم تطبيقه بداية من الدور الثاني.
وتابع "فضل" خلال لقائه ببرنامج "ملعب on" والمذاع عبر فضائية "on sport" : تطبيق تقنية الفار سيكون في الدور الثاني من الدوري، والتدريب على استخدامها سيأخذ 28 يومًا
وأشار الي أن تدريب الحكام، سيبداء مباشرة بعد وصول الأجهزة، من أجل التطبيق بداية من الدوري الثاني، مؤكدا، أن اتحاد الكرة سيتكلف بالأمور المادية بالكامل، وبعيدا تماما عن الأندية.
وأختتم "فضل" حديثه قائلا : اتفقنا مع إحدي الشركات علي تطبيق الفيديو لمدة 3 سنوات ونصف، لافتا، بعد هذه المدة ستكون الأجهزة ملك لاتحاد الكرة
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل: انتهينا من إجراءات تطبيق الـ "VAR" وسيتم تطبيقه في الدور الثاني من الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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