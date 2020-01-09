شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم خطفت قلوب جماهير القطبين بالجولة 12.. مروان فى الأهلى.. وزيزو فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مواجهتى القطبين فى الجولة الـ 12 بالدورى الممتاز تألق نجمان أحدهما أهلاوى والأخر زملكاوى، حيث نجح مروان محسن مهاجم الأحمر فى إستعادة نغمة التهديف بعد غياب طويل ، بينما استطاع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك فى خطف الفوز على طنطا فى الوقت الضائع ليؤكد أنه صفقة جيدة للقلعة البيضاء .

نجح مروان محسن مهاجم النادى الأهلى فى كسب ثقة الجماهير الحمراء مرة أخرى بعد إحرازه هدفين فى مرمى فريق إف سى مصر، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس باستاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلى 3 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ 12 بالدورى العام الممتاز. ويبدو أن هذه المباراة ستكون بمثابة نقطة تحول بين علاقة الجماهير ومروان محسن فى ظل اتهامه دائما بإضاعة الفرص، بالرغم من ثقة المديرين الفنيين في إمكانياته وفى تحركاته بالملعب.

وكسر مروان محسن صيامه عن التهديف بتسجيل هدفين للفريق الأحمر أمام إف سى مصر بعد غياب 243 يوما، حيث كان آخر هدف له أمام إنبى بالجولة الثلاثين من الموسم الماضى والتى انتهت بفوز الاحمر بهدفين مقابل لا شىء.

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مروان محسن يعد من أكثر المهاجمين مشاركة مع المنتخب الوطنى خلال الأربعة مواسم الماضية، وشارك فى معظم المباريات، خاصة منذ تولى الأرجنتينى هيكتور كوبر القيادة الفنية للفراعنة الذى نجح فى قيادة المنتخب للعودة إلى كاس الأمم الأفريقية بعد غياب عن المشاركة بطولتين متتاليتين بالإضافة للمشاركة فى كأس العالم بعد غياب 28 عاما .

أما أحمد سيد "زيزو" نجم نادى الزمالك الحالى استطاع أن يساهم فى حصد 3 نقاط غالية لفريقه بعدما قاد ، الفريق للفوز بنقاط مباراة طنطا فى الجولة الـ 12 بعدما أحرز هدف الفريق الثالث فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، حيث أنه يمتلك مقومات هجومية قوية تساهم فى وصوله إلى مرمى الخصم بسهولة ، خاصة أنه يتميز أيضا بعنصر المراوغة .

انتقل زيزو إلى الزمالك العام الماضى لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، بناء على طلب السويسري جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض .