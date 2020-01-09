شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة أمام بتسوانا فى ختام تصفيات طوكيو بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الخميس، منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول نظيره البتسوانى فى إطار ختام تصفيات أفريقيا التى تستضيفها الكاميرون والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، فيما تستضيف مصر تصفيات الرجال بمشاركة 4 منتخبات.

خسر منتخب سيدات الطائرة فى أولى مواجهاته الأحد من نظيره الكينى بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوزن على نيجيريا 3 / 0 أول أمس الثلاثاء ، إلا أن سيدات مصر واجهن الكاميرون فى ثالث لقاءات التصفيات أمس الأربعاء و الذى يلعب على أرضه ووسط جماهيره .

تضم قائمة منتخب مصر فى هذه التصفيات كلاً من اللاعبات ، نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم وأية خالد، تحت قيادة البرازيلى ماركو ويعاونه المدرب أحمد فتحى.

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توجهت بعثة سيدات الطائرة إلى الكاميرون فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث ترأس البعثة هناء حمزة المشرفة على قطاع السيدات فى الإتحاد المصرى للكرة الطائرة.

وبدأ منتخب الرجال التصفيات بمواجهة الجزائر أمس و حقق الفوز بنتيجة 3 / 1 حيث تقام على أرضه بإستاد القاهرة وسط جماهيره، حيث يسعى بقوة منتخب الرجال إلى تحقيق هدف التأهل إلى الأولمبياد بعد سلسلة اخفاقات فى عام 2019 الماضى بخسارة أفريقيا وعدم حصد ذهبة دورة الألعاب الأفريقية والحصول على المركز العاشر بكأس العالم باليابان.

خاض منتخب السيدات معسكرًا مغلقًا فى البرازيل مؤخرًا، إلا أنه كان من المفترض أن يدخل فى معسكر آخر بسلوفينيا قبل إلغائه.