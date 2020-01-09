ملف الخميس.. موعد إطلاق قناة الزمالك.. وتناول صحف العالم تتويج ماني بالأفضل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
بعد خسارة صلاح.. كيف تناولت صحف العالم تتويج ماني بالأفضل في أفريقيا؟
هدف صلاح في مرمى سالزبورج يفوز بجائزة الأفضل في ديسمبر
الصفاقسي يجدد مفاوضاته لضم جناح الأهلي
مجموعة الأهلي.. النجم يبرم أولى صفقاته
قبل مواجهة زيسكو.. غياب حامد وعبد الغني عن مران الزمالك
المقدم 25% فقط.. تيسيرات مالية كبيرة للعضويات المجمعة في الأهلي
بالفيديو.. الحدود يضرب الطلائع بثلاثية "جريندو" في الدوري
كيف صوت المصريون في جائزة الأفضل بأفريقيا؟.. صلاح يتصدر ونقطة لتريزيجيه
الزمالك يعلن الموعد الرسمي لانطلاق قناة الزمالك
دجلة يترك المركز الأخير بفوز مثير على سموحة تحت الأمطار
بعد حل أزمته مع الأهلي.. النجم يُسجل كوليبالي في القائمة الإفريقية
الأهلي يكتفي بـ30 دقيقة فقط في مرانه الأول تحت الأمطار
تريزيجية أساسيا في تشكيل أستون فيلا أمام ليستر سيتي
الاتحاد يفشل في العودة للنتائج الإيجابية ويسقط في فخ التعادل أمام إنبي
بالفيديو.. توني كروس يسجل هدفًا مثيرًا للجدل
بالفيديو.. الريال يقسو على فالنسيا بالثلاثة ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني
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