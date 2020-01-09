محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء
فضل: "تطبيق الـ "VAR" في الدور الثاني من الدوري ولكن"
فضل: إيهاب جلال هو من اعتذر عن تدريب المنتخب بعد الاتفاق معه
كامل أبوعلي يتحدث عن.. وعد كريستيانو وغياب صلاح وحواره مع ماني ورئيس "فيفا"
أمير مرتضى: هروب فرجاني من "خيال البعض".. وهناك حملة منظمة ضد الزمالك
إنبي: الأهلي رفض الاستغناء عن عمار حمدي.. ونستهدف 3 صفقات
إيفاب لـ"الخليج 365": استخدام الدوري المصري لـ"فار" حاليًا مستحيل
مدرب طنطا يتحدث عن صعوبة مواجهة الأهلي وموقف حارسه من الاحتراف
أول تعليق من طارق حامد على خسارة جائزة أفضل لاعب محلي بأفريقيا
"الفوز يعني الاقتراب من التأهل".. مدرب زيسكو يوجه رسالة نارية للزمالك
عبد ربه يتحدث عن.. "ملايين" رمضان والشحات وعواد.. نصيحة لطارق حامد.. وسبب أزمة المحمدي
طبيب الأهلي يوضح.. موقف مروان من مباراة بلاتينيوم.. وموعد عودة سعد
"فرصتهم الأخيرة".. مدرب الأهلي يوضح سبب صعوبة مواجهة بلاتينيوم
الزمالك يوضح مصير لاعبه من الرحيل في يناير
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. حقيقة هروب فرجاني من الزمالك.. وموقف الأهلي من بيع عمار حمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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