اتحاد الكرة: تطبيق تقنبة "VAR" في الدور الثاني

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة باداراة اتحاد الكرة، أنه تم الاتفاق على تعديل عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبى خلال المرحلة المقبلة عقب الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وأضاف محمد فضل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "on sport"، أن تطبيق تقنية "VAR" خلال مباريات الدور الثاني من بطولة الدورى المصرى

أمر نهائى، وأنهم ينتظرون موافقة وزارة الشباب و الرياضة والجهات المعنية فقط عقب الاتفاق مع أحد الشركات العالمية لمدة 3 سنوات ونصف.

وأوضح محمد فضل أن الأيام القليلة المقبلة سوف يتم تدريب 50 حكما على التعامل مع تقنية "VAR" وهذا تم بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام فى الاتحاد المصرى

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لكرة القدم.

وعلق محمد فضل على طلب بعض الأندية بالاستعانة بحكام أجانب لمباريات بطولة الدورى المصرى قائلا: " لا أوافق على هذا الامر وأن اللائحة تنص على عدم الاستعانة بحكام أجانب منذ بداية الموسم ما عدا مباراة الاهلى والزمالك وهذا الذى سوف يتم تطبيقة".

تسلمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الدفعة الأولى من أجهزة تقنية الفيديو اليوم الأربعاء، على أن يتسلم الدفعة الثانية غدا الخميس.

ويجهز مسؤولو الجبلاية لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الدور الثاني للدوري.