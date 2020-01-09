جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-1-2020 والقنوات الناقلة

تُفتتح مباريات اليوم الخميس 9-1-2020 بأربع مباريات دفعة واحدة ضمن دور مجموعات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وانطلقت البطولة ظهر أمس الاربعاء بمباراة العراق وأستراليا المنتهية بالتعادل 1/1، وأعقبتها مباراة أصحاب الضيافة “تايلاند” والتي شهدت تفوقهم بخمسة أهداف دفعة واحدة على المنتخب العربي البحريني.

وستكون بداية مباريات اليوم مع مباراة القمة العربية بين قطر وسوريا ضمن المجموعة الثانية في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش.

وعقب انتهاء لقاء قطر وسوريا، ستلعب مباراة أخرى في نفس المجموعة بين السعودية واليابان.

ولن تتوقف الكرة عن الدوران عقب انتهاء مباريات كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية، حيث ستنطلق مباراة قمة الدوري الجزائري بين العميد “المولودية” والفريق العنيد “وفاق سطيف” على ملعب الأول.

وبعد القمة الجزائرية ستتجه العيون إلى ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة لمتابعة لقاء من عيار ثقيل بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية حتى يوم الأحد المقبل 12-1-2020.

إليكم جدول مباريات اليوم الخميس 9-1-2020 والقنوات