جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-1-2020 والقنوات الناقلة

تُفتتح مباريات اليوم الخميس 9-1-2020 بأربع مباريات دفعة واحدة ضمن دور مجموعات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
وانطلقت البطولة ظهر أمس الاربعاء بمباراة العراق وأستراليا المنتهية بالتعادل 1/1، وأعقبتها مباراة أصحاب الضيافة “تايلاند” والتي شهدت تفوقهم بخمسة أهداف دفعة واحدة على المنتخب العربي البحريني.
وستكون بداية مباريات اليوم مع مباراة القمة العربية بين قطر وسوريا ضمن المجموعة الثانية في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش.
وعقب انتهاء لقاء قطر وسوريا، ستلعب مباراة أخرى في نفس المجموعة بين السعودية واليابان.
ولن تتوقف الكرة عن الدوران عقب انتهاء مباريات كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية، حيث ستنطلق مباراة قمة الدوري الجزائري بين العميد “المولودية” والفريق العنيد “وفاق سطيف” على ملعب الأول.
وبعد القمة الجزائرية ستتجه العيون إلى ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة لمتابعة لقاء من عيار ثقيل بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية حتى يوم الأحد المقبل 12-1-2020.
إليكم جدول مباريات اليوم الخميس 9-1-2020 والقنوات
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المباراة ????
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المواعيد ⏰ + القنوات الناقلة ????
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البطولة ????
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منتخب قطر الأولمبي – منتخب سوريا الأولمبي
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الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية.
قناة الكأس الثالثة القطرية + قناة بي إن سبورتس 5
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كأس أمم آسيا تحت 23 سنة – الجولة الأولى – المجموعة B
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منتخب أوزبكستان الأولمبي – منتخب إيران الأولمبي
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10:15 جرينيتش، 12:15 مصر، 13:15 السعودية.
قناة الكأس القطرية السادسة + قناة بي إن سبورتس 4
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كأس أمم آسيا تحت 23 سنة – الجولة الأولى المجموعة C
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منتخب اليابان الأولمبي – منتخب السعودية الأولمبي
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13:15 جرينيتش، 15:15 مصر، 16:15 السعودية.
قناة الكأس القطرية الثالثة + قناة بي إن سبورتس 5
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كأس أمم آسيا تحت 23 سنة – الجولة الأولى المجموعة B
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منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي – منتخب الصين الأولمبي
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13:15 جرينيتش، 15:15 مصر، 16:15 السعودية.
قناة الكأس القطرية السادسة + قناة بي إن سبورتس 4
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كأس أمم آسيا تحت 23 سنة – الجولة الأولى المجموعة C
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العدالة – الفيحاء
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14:45 جرينيتش، 16:45 مصر، 17:45 السعودية.
القناة الرياضية السعودية الأولى
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الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 14
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مولودية الجزائر – وفاق سطيف
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16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية.
قناة الكأس القطرية
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الدوري الجزائري للمحترفين – الجولة 14
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برشلونة – أتلتيكو مدريد
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19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية.
القناة الرياضية السعودية الثالثة + القناة الرياضية السعودية الأولى + كانال 9 السويدية + يوروسبورت النرويج + موفي ستار ليجا دي كامبيونيس الإسبانية + نوفا إيطاليا.
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كأس السوبر الإسباني – نصف النهائي (تقام في السعودية)
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