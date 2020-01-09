العراق تستهل مشوارها في كأس آسيا تحت 23 عامًا بتعادل صعب مع أستراليا

انتهت مباراة افتتاح المجموعة الأولى لمنافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بتعادل المنتخب العراقي مع نظيره الأسترالي بهدف في كل شبكة.

لعب أسود الرافدين لقاءهم الأول ضد المنتخب المرشح بقوة للتأهل من المجموعة الأولى التي تضم كذلك البحرين وأصحاب الضيافة “تايلاند”.

واستطاع المنتخب العراقي مُجاراة أستراليا على مدار الشوط الأول وكان ندًا حقيقيًا له، ولولا انخفاض المردود البدني لبعض لاعبي الفريق مطلع الشوط الثاني لما تمكنت أستراليا من هز شباك الحارس علي كاظم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ثم افتتحت أستراليا أهدافها بعد مرور ساعة من اللعب، من مخالفة حرة على حدود منطقة جزاء العراق نفذها “بيسكوبو” من حوالي 30 ياردة، ذهبت في المقص الأيسر للحارس كاظم.

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وتحسن مردود العراق كثيرًا بعد مشاركة كل من محمد قاسم وعمر عاصي سواء في السيطرة على طرفي الملعب أو التهديد المستمر من العمق الدفاعي.

وتكفل البديل “محمد قاسم” بتسجيل هدف التعادل للعراق في الدقيقة 76 بعد تصويبة ضربت القائم ثم سكنت الشباك من داخل صندوق العمليات.

بتلك النتيجة حصد كل منتخب نقطة ليدخلا في منافسة جادة مع تايلاند على الصدارة بعدما اكتسح أصحاب الضيافة منتخب البحرين بخمسة أهداف دون رد.