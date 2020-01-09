رياضة | تشكيل النصر والاتحاد المتوقع في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل النصر والاتحاد المتوقع في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن ملعب استاد الملك فهد الدولي سيستضيف المباراة المرتقبة بعد غد الجمعة بين النصر والاتحاد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية بأن النصر يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، حصدها من 13 مباراة بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة في جدول الدوري.

ومن المتوقع أن يكون النصر تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: عبد الله مادو وسلطان الغانم وعوض خميس وعبد الإله العمري

خط الوسط: بيتروس وعبد الله الخيبري ونور الدين أمرابط

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خط الهجوم: أحمد موسى وجوليانو وعبد الرزاق حمد الله

أما الاتحاد فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: عبد الله العمار وعمار الدحيم ومهند الشنقيطي ومنصور الحربي

خط الوسط: كريم الأحمدي وعبد العزيز البيشي وجوناس دي سوزا

خط الهجوم:كارلوس فيانويفا ورومارينيو وأليكسندر بريوفيتش