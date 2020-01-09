رياضة | وزير الرياضة في مهرجان اتحاد الكونغ فو بنادي الشرطة السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة في مهرجان اتحاد الكونغ فو بنادي الشرطة السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف الصالة الرياضية باتحاد الشرطة الرياضى المهرجان الرياضي بين مصر والصين فى لعبة الكونغو فو تحت عنوان حورس 3 بحضور دكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وسفير الصين بالقاهرة والسيد محمد عاشور رئيس الاتحاد المصرى للكونغو فو.

جدير بالذكر أن اللقاء الودى يجمع بين ابطال العالم فى لعبة الكونغو فو من أبطال اللعبة فى الصين وبين لاعبى المنتخب المصري للكونغو فو والذى يضم أبطال اللعبة أيضا من اللاعبين واللاعبات المصريين .

هذا وسيكون هذا اللقاء هو النسخة الثالثة للمهرجان الرياضي بين مصر والصين ويأتى بعد النجاح الكبير للنسختين السابقتين التى شهدتا حضور جماهيري كبير بجانب التغطية الإعلامية المحلية والعالمية للحدث.

وصرح شي يو وين المستشار الثقافى لسفارة الصين بمصر ان هذا الحدث ياتى فى إطار اهتمام الصين بتدعيم اللعبة فى مصر خاصة وأن الاتحاد المصرى للكونغو فو بقيادة العميد محمد عاشور أبدوا نجاحا كبيرا فى نشر اللعبة فى مصر بجانب حصدهم البطولات العالمية حتى أصبح هناك أبطال مصريين عالميين ينافسون أبطال العالم فى الصين و التى تعد منشأ اللعبة .