رياضة | ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة زيسكو في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة زيسكو في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق زيسكو الزامبي يوم الجمعة المقبل 9 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق الزمالك وفريق زيسكو الزامبي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء الجمعة بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال افريقيا في السنوات الأخيرة بشكل حصري عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق الزمالك وفريق زيسكو الزامبي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

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ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة الجولة الرابعة :-

ويحتل فريق مازيمبي الكونغولي صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فريقي الزمالك وزيسكو الزامبي والتعادل مع فريق اول أغسطس الانجولي، بينما يحل فريق الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فريق اول أغسطس الانجولي والتعادل مع فريق زيسكو، ويأتي فريق زيسكو في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يحل فريق اول أغسطس في المركز الرابع برصيد نقطتين.

نتيجة مباراة الزمالك الماضية في الدوري المصري :-

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز في المباراة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز على حساب فريق طنطا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأيضا انتصر على فريق أسوان بالجولة قبل الماضية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الدوري العام.

يذكر أن فريق الزمالك قد نجح في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وذلك بعد التعادل في مجموع نتيجة المباراتين بهدف لكل فريق في مباراتي الذهاب والاياب.