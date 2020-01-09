رياضة | إنتر ميلان يستغل نجم فلامينجو لضم فيدال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يستغل نجم فلامينجو لضم فيدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق إنتر ميلان الإيطالي بكل قوة، للتعاقد مع التشيلي الدولي ونجم خط وسط برشلونة الإسباني أرتورو فيدال في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وبعد فشل كل مساعي إنتر ميلان السابقة لضم فيدال، ستلجأ إدارة النيرادزوري لحل جديد لإقناع برشلونة بالتخلي عن فيدال.

ووفق صحيفة سبورت الكتالونية، فإن إنتر ميلان سيتسغل رغبة برشلونة لضم مهاجم الإنتر المعار لفلامينجو جابريل باربوسا الشهير بجابي جول، من أجل ضم فيدال.

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ويستغل إنتر ميلان حاجة الفريق الكتالوني لمهاجم جديد، وربما يكون جابي جول إسماً مطروحاً لبرشلونة للتعاقد معه كإسم جديد في الهجوم.

ولا يريد إنتر ميلان إسترجاع باربوسا مرة أخرى، حيث تنتهي إعارته مع فلامينجو في شهر يناير الجاري.

ويمتلك باربوسا العديد من العروض في الوقت الحالي، منها عرضين من تشيلسي ووست هام يونايتد الإنجليزيين، بالإضافة لعرض من فلامينجو مقابل 16 مليون يورو.

ورفضت إدارة النادي الكتالوني كل عروض إنتر ميلان لضم فيدال، آخرها عرض بقيمة 12 مليون يورو، حيث تتمسك إدارة برشلونة الحصول على 20 مليون يورو مقابل التخلي عنه.