رياضة | تشكيل ناري للزمالك أمام زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري للزمالك أمام زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الزمالك الجمعة 10 يناير نظيره زيسكو يونايتد بطل زامبيا، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بملعب السلام بمدينة القاهرة.

ويطمح نادي الزمالك بقيادة الفرنسي بارتيس كارتيرون لتحقيق الفوز بالمباراة والإقتراب من التأهل للدور ربع النهائي في البطولة، بينما يعى فريق زيسكو أن خسارة جدية ستعني تبديد آماله رسمياً في بلوغ الدور التالي.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات عالية، بعد تحسن نتائج الفريق نسبياً على مستوى بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، وتجلى ذلك في فوز الزمالك الصعب على طنطا في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-2، بعد أن متأخراً في النتيجة.

وكان الزمالك قد تعادل مع زيسكو في لقاء الذهاب من إسبوعين بهدف في كل شبكة، حيث كان الزمالك متقدماً في النتيجة برأسية مصطفى محمد، قبل أن يتمكن الفريق الزامبي من خطف هدف التعادل.

ترتيب المجموعة الأولى قبل مواجهة الزمالك ضد زيسكو

مازيمبي الكونغولي 7 نقاط

الزمالك 4 نقاط

زيسكو يونايتد الزامبي نقطتان

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أول أغسطس الكونغولي نقطتان.

التشكيل المتوقع لمبارة الزمالك ضد زيسكو يونايتد

اكتملت صفوف الزمالك بعودة النجم التونسي فرجاني ساسي للتدريبات مرة أخرى، بعد أجازة قصيرة قضاها، بسبب إيقافه في مباراة طنطا الماضية، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الظهير الأيمن حازم إمام لعدم إكتمال شفاؤه من الإصابة التي لحقت به، وفي ضوء ذلك ستكون تشكيلز الزمالك المتوقعة للمباراة كما يلي.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد.

موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو

وتقام المباراة على أرضية ستاد السلام مساء الجمعة 10 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والكويت والدوحة، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، السابعة مساء بتوقيت جرينتش، وتنقل فضائياً على قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تذاع على قناة Time Sports على التردد الأرضي.