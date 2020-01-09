رياضة | ماقدمه تريزيجيه أمام ليستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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تعادل نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، أمام نظيره نادي ليستر سيتي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر حيث شارك لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه في المباراة حتي الدقيقة 67 بينما ظل ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي علي مقاعد البدلاء بالمباراة.

تعرف علي ما قدمه تريزيجيه أمام ليستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية:

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه علي تقييم 6.6 من 10 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد مباراة استون فيلا أمام نادي ليستر سيتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر واستطاع لاعب منتخبنا الوطني أن يصنع فرصة للتسجيل في المباراة بالإضافة لعمل مراوغة صحيحة ونسبة تمرير صحيح وصلت إلي 93%.

يذكر أن نادي استون فيلا دخل المباراة بالتشكيلة كالتالي:

حراسة المرمي : نيلاند.

خط الدفاع : كونسا - مينجز - هاوز - جيلبرت.

خط الوسط : دوجلاس لويز - ناكامبا - تايلور.

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خط الهجوم : أنور الغازي - تريزيجية - جاك جريليش.

بينما دخل نادي ليستر سيتي المباراة بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: شمايكل.

خط الدفاع: ريكاردو - ايفانز - سويونكو - فوكس - شيلويل.

خط الوسط: برايت - تيليمانز - ماديسون.

خط الهجوم: بيريز - فاردي.

وتقام مباراة الإياب بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي ليستر سيتي يوم 28 يناير الجاري علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام وسيواجه الفائز بين الفريقين نادي مانسشتر سيتي أو مانشستر يونايتد في المباراة النهائية علي ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وكان نادي مانسشتر سيتي قد حقق فوزا خارج ارضه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.