شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس العالم لرجال سيف المبارزة فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس العالم لرجال سيف المبارزة بألمانيا بمشاركة مصر على صعيد الفردى والفرق، على أن تستمر حتى يوم السبت المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى البطولة كلا من: أيمن علاء وأحمد الصغير ومحمود محسن وأحمد السيد ومحمد السيد ويرافقهم المدرب سيد سامى، وفقا لما اعلنه أيمن غنيم المدير الإدارى لمنتخبات السلاح.

فيما تنطلق منافسات كاس العالم لسيف المبارزة سيدات فى كوبا غدا الجمعة ، و ضمت قائمة اللاعبات كلا من: أية مهدى وناردين إيهاب وسارة نونو وشيرويت جابر، وأكد أيمن غنيم المدير الإدارى لمنتخبات السلاح على سفر البعثة فجر الثلاثاء .

وحصل محمد حمزة لاعب منتخب السلاح مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

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توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا .

كما توجت مصر بلقب بطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين برصيد 47 ميدالية متنوعة، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى فوزأيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوزعلى بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى .

ويتواجد حاليا منتخب سيف المبارزة رجال فى معسكرمغلق بألمانيا استعدادا لكأس العالم المقرر انطلاقه الخميس المقبل أيضاً على صعيد الفردى والفرق والذى يضم فى صفوفه اللاعب أيمن فايز صاحب ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة.