شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يواجة بلدية المحلة اليوم استعدادا للأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين مباراة ودية أمام بلدية المحلة عصر اليوم الخميس ضمن الاستعدادات لمباراة الأهلى فى بطولة الدورى المصرى .

وعاد فريق طنطا الى التدريبات أمس عقب الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 48 ساعة وذلك لتجنب الارهاق خلال المرحلة المقبلة .

من ناحية أخرى يغيب محمود كابونجا لاعب الفريق عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب غزل المحلة.

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وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق عن أن محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود للتديبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء المواقق 15 يناير.

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.