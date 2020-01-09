اخبار الرياضه

طنطا يواجة بلدية المحلة اليوم استعدادا للأهلى فى الدورى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يواجة بلدية المحلة اليوم استعدادا للأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين مباراة ودية أمام بلدية المحلة عصر اليوم الخميس ضمن الاستعدادات لمباراة الأهلى فى بطولة الدورى المصرى .

وعاد فريق طنطا الى التدريبات أمس عقب الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 48 ساعة وذلك لتجنب الارهاق خلال المرحلة المقبلة . 

من ناحية أخرى يغيب محمود كابونجا لاعب الفريق عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب غزل المحلة.

Advertisements

 

وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق عن أن محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود للتديبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء المواقق 15 يناير. 

 

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طنطا يواجة بلدية المحلة اليوم استعدادا للأهلى فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا