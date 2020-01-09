شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها غدا في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يختار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق 21 لاعبا للدخول في المعسكر ، علي ان يتم استبعاد 3 لاعبين من القائمة النهائية للمباراة قبل انطلاقها.

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة الغد ، للاقتراب خطوة نحو التأهل لدور الـ 8 ، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الاولي برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي الكونغولي والذي يحتل المركز الأول برصيد 7 نقاط، ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كل من محمد عبد الغني مدافع الفريق لعدم اكتمال شفاءه من الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن اجهاد في العضلة الضامة، فيما يحسم اليوم الجهاز الطبي مصير الثلاثي حازم امام ظهير أيمن الفريق وشيكابالا لاعب الوسط وعبد الله جمعة الظهير الأيسر، حيث يخضع الثلاثي لاختبار طبي أخير اليوم لتحديد إمكانية مشاركتهم في مباراة الغد من عدمها وان كانت مشاركة حازم امام محسومة حتي وان لم يكتمل شفاءه حيث يرغب الجهاز الفني في الدفع بحازم امام امام زيسكو بمسكنات لعدم وجود ظهير أيمن في الفريق.

واستقر باتريس كارتيرون، على الدفع بالتشكيل الأساسي للفريق في مباراة زيسكو حيث يحتاج الزمالك للفوز في مباراة الجمعة المقبل للاقتراب خطوة نحو التأهل لدور الـ 8 ، ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 7 نقاط، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة الجمعة المقبل ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة.

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وقرر كارتيرون الدفع بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي مرة أخرى عقب إراحته في مباراة طنطا بالجولة الـ 12 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/0 ، علي أن يكون محمد عواد على مقاعد البدلاء، فيما يعود أيضًا كل من محمود علاء في قلب الدفاع ومصطفي محمد في مركز المهاجم الصريح بدلاً من عمر السعيد، وبهذا يكون كارتيرون قد حقق الهدف المرجو من خلال إراحة النجوم الأساسيين في مباراة طنطا والاستعانة بهم بكامل لياقتهم الفنية والذهنية في مباراة زيسكو التي تعتبر هي الأهم للفريق في الوقت الراهن.