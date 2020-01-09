شكرا لقرائتكم محمد فضل: إيهاب جلال كان المرشح الاول لتدريب المنتخب المصرى ولكنه اعتذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة ، أن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى كان المرشح الاول لتدريب المنتخب المصرى خلال الفترة المقبلة ولكنه قدم اعتذار عن قبول المهمة .

وأوضح محمد فضل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن إيهاب جلال كان لديه اختيارات فى الجهاز المعاون له و قمنا بوضع الاسماء لاختيار الانسب فى التواجد لقيادة الفراعنة .

وأشار محمد فضل أن عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب رفض تولى منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى الحالى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى و لا يوجد تحفظات على الاسماء المتواجدة حاليا بسبب أمتلاكهم الخبرة و التفاهم للعمل سويا منذ فترة وأنه تم ترشيح عصام الحضرى كمدرب لحراسة مرمى المنتخب .

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تكليف حسام البدرى بمنصب المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بعد اعتذار إيهاب جلال عن تولى المهمة.

وضم تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الجديد كلا من:

- طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدربا عاما)

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- سيد معوض (مدربا مساعدا)

- أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى)

- أنيس الشعلالي (معدا بدنيا)

- محمد بركات (مدير المنتخب)

- الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى)

- شادي الجيلاني (منسق إعلامي)

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى.

وحصد البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبرالمحلى 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق بطولتين قاريتين هما دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى مع المريخ.

ولعب حسام البدرى 225 مباراة، فاز فى 152 مباراة، وتعادل فى 47 وخسر 26 مباراة، استقبل 154 هدفا فى مسيرته وسجل 408 أهداف، معدل تسجيل الأهداف 1.8، ومعدل استقبال الأهداف 0.6