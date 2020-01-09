شكرا لقرائتكم جمال الغندور يكشف عن الحالة الوحيدة لرحيله عن لجنة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه سيرحل عن اللجنة ويتقدم باستقالته فى حالة واحدة وهى عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

قال الغندور فى تصريحات لقناة اون سبورت، إنه لا يهرب من المسئولية ويحب المواجهة، مضيفا أن هناك عقوبات على الحكام ولكنه لا يحب اعلانها على ثقة الحكام فى أنفسهم.

أضاف رئيس لجنة الحكام أن اللجنة الخماسية لم تقصر فى حق الحكام وأن سبب عدم صرف مستحقات الحكام المتأخرة يعود إلى الضائقة المالية التى تمر بها الجبلاية حيث يسعى اتحاد الكرة لتحصيل 100 مليون جنيه ، وبمجرد تحصيل هذا المبلغ سيتم صرف مستحقات الحكام.

وتسلمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الدفعة الأولى من أجهزة تقنية الفيديو أمس الأربعاء، على أن يتسلم الدفعة الثانية اليوم الخميس.

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ويجهز مسؤولو الجبلاية لعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الدور الثاني للدوري.. وحدد اتحاد الكرة يوم 13 يناير الجاري موعداً لبدء تدريب الحكام على تقنية الفيديو تمهيدا لتطبيقها في الدوري الثاني.. ويشارك في التدريبات بشكل مبدئي 60 حكماً سيتم تحديدهم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

ويستضيف ستاد القاهرة التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع شركة اسبانية التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.

كان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أكدوا أن تطبيق تقنية الـVAR أو حكم الفيديو فى الدوري المصرى بات قريبا للغاية ومن الممكن أن يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا و الكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على استخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.