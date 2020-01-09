شكرا لقرائتكم موعد مباراة نادي بلاتينيوم ضد الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، ضمن مافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة نادي بلاتينيوم ضد الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الانتصار أو على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أن المجموعة أصبحت معقدة، حيث يمتلك كل من الأهلي والهلال السوداني والنجم الساحلي نفس رصيد النقاط وهي 6.

بينما فريق بلاتينيوم ستارز فسيحاول استغلال الأرض والجمهور في تحقيق أول انتصار له بدور المجموعات، خاصة أنه يعلم جيداً صعوبة المباراة.

موعد مباراة نادي بلاتينيوم ضد الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا

ويخوض الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

حيث لعب الأهلي حتى الآن 3 مباريات حقق الفوز في 2 وخسر في واحدة.

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موعد مباراة نادي بلاتينيوم ضد الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا

بينما يدخل فريق بلاتينيوم ستارز وهو يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.

ولعب الفريق الزيمبابوي 3 مباريات حتى الآن خسرهم كلهم، ولم يحصد أي نقطة.