اتحاد الملاكمة يجتمع الأربعاء لاعتماد مشاركات 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس إدارة اتحاد الملاكمة برئاسة أنس العتيبة رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة، اجتماعاً الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد بأبوظبي لمناقشة واعتماد خطة وبرنامج المشاركات لعام 2020 والتي تم طرحها من اللجنة الفنية خلال الفترة الماضية، وستكون البداية بالمشاركة في البطولة العربية للناشئين التي تقام خلال يناير الجاري في الكويت.

وقرر الاتحاد إلغاء المعسكر الخارجي الذي كان مقرراً للمنتخب الوطني للناشئين في أوزبكستان اعتباراً من بداية الشهر الجاري، وتم الاكتفاء بمعسكر داخلي حتى موعد البطولة العربية التي تنطلق في 23 يناير في الكويت، وذلك بسبب الظروف الدراسية وارتباط اللاعبين بالمدارس، ويتخلل المعسكر إقامة بطولة محلية.

ويشارك في المعسكر الداخلي لمنتخب الناشئين 6 لاعبين هم، خالد الكردي وعيسى الكردي وعبدالعزيز الفلاحي وهلال النقبي ومحمد الزحمي وجاسم النقبي، ويدير المنتخب محمد الشبلي المدير الفني، ويعاونه ضمن الكادر الفني الأوزبكي حسان محمدوف. ومن المقرر أن يتم تصفية لاعبي منتخب الناشئين إلى 4 لاعبين لتمثيل الدولة في البطولة العربية.