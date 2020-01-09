ماني الأفضل في القارة السمراء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز لاعب نادي ليفربول ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مدينة الغردقة المصرية.

وحصد ماني ابن ال27 عاماً، اللقب للمرة الأولى في تاريخه متفوقاً على زميله في فريق ليفربول، المصري محمد صلاح الذي تُوّج بجائزة الأفضل عامي 2017 و2018، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الفائز بها عام 2016.

وحصد السنغالي 477 صوتاً، فيما جاء صلاح في المركز الثاني ب325 صوتاً، ومحرز ثالثاً ب267 صوتاً.

وعلى الرغم من أن مصر هي البلد المضيف للحدث، فإن صلاح لم يحضر الحفل، وكذلك غاب محرز عن المشهد لانشغاله بمباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية في اليوم نفسه.

لكن صلاح سارع إلى تهنئة ماني وبعث له برسالة على إنستجرام قال له فيها: «تهانينا صديقي».

في المقابل استهزأ صلاح من الاتحاد المصري لكرة القدم بعد فوزه بجائزة أفضل اتحاد، حيث قام بنشر صورة لابنته مكة وهي ترتدي «الروب»، وكتب على الصورة: «وجائزة أفضل اتحاد كرة قدم تذهب إلى..» دون أن يكمل التعليق.

ووزعت جوائز أخرى خلال الأمسية، ونال منتخب الجزائر لقب أفضل منتخب للرجال لعام 2019، وتوج مدربه جمال بلماضي بجائزة أفضل مدرب، فيما نال المغربي أشرف حكيمي (21 عاماً) لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، جائزة أفضل لاعب شاب للعام الثاني على التوالي.

وكان هدف العام من نصيب محرز الذي أحرزه من ركلة حرة متقنة ضد منتخب نيجيريا في الثواني الأخيرة من الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

وتوج الجزائري يوسف البلايلي، نجم أهلي جدة السعودي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، متفوقاً على طارق حامد (الزمالك)، وعلى التونسي أنيس البدري (الترجي).