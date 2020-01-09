حمد وبوجسيم يشهدان ورشة عمل تطوير مقيمي الحكام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم بمقر الاتحاد في دبي، ورشة عمل تطويرية لمقيمي الحكام بمشاركة 25 مُقيّماً.

شهد الورشة علي حمد البدواوي عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، والحكم المونديالي السابق علي بوجسيم مستشار لجنة الحكام، وأعضاء اللجنة حمد بن حنيفة، وعوض مسري، وإبراهيم المهيري، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام بالاتحاد.

وقال علي حمد البدواوي في كلمته الافتتاحية لأعمال ورشة العمل: «عمل لجنة الحكام الجديدة مكمل لعمل إخواننا في اللجنة السابقة ونقدر مجهوداتهم خلال الفترة الماضية، وإن فريق العمل واحد وأنتم جزء مهم وحيوي لتطوير المنظومة التحكيمية بتوجيهاتكم ودعمكم للحكام».

بدوره، شدد الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم مستشار لجنة الحكام في حديثه مع مُقيّمي الحكام،، على أن الجهود متواصلة لتطوير المنظومة التحكيمية والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي المحاضر والمقيّم والحكم، وتعتمد على جزئية مهمة وضرورية ألا وهي التعليم المستمر، فمجال التحكيم متجدد ويشهد تغيرات وتطورات، لذا نحتاج لتجديد الأفكار والمعلومات والخبرات بصفة دورية ومنتظمة.

وأضاف بوجسيم: «إخوانكم الحكام يحتاجون لنصيحتكم وإرشادكم ودعمكم قبل وبعد المباراة، عليكم دعمهم معنوياً في الحالات التحكيمية الصحيحة وغير الصحيحة، ووجهوا لهم الإرشاد المستمر لتفادي الأخطاء».

بدوره، أوضح علي الطريفي أن ورشة العمل تركز على تطوير عمل مُقيّمي الحكام، وتضمنت بثاً حياً لمباراة منتخب العراق وأستراليا في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمقامة حالياً في تايلاند، كتطبيق عملي يهدف لقيام كل المقيّمين بتقييم أداء وقرارات طاقم تحكيم المباراة.