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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الزوراء يلغي معسكر تركيا تاريخ النشر: 09/01/2020 استمع

بغداد: زيدان الربيعي قرر نادي الزوراء العراقي إلغاء المعسكر التدريبي الذي كان مقرراً إقامته غداً الجمعة في تركيا تحضيراً لمباراته أمام فريق بونيودكور الأوزبكي ضمن مباراة ملحق دوري أبطال آسيا بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها النادي.

ويواجه الزوراء صعوبات بسبب توقف مباريات الدوري العراقي منذ ثلاثة أشهر.

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